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Рассказ солдатки о теракте в Хар Адар 28.09 07:49   MIGnews.com

Рассказ солдатки о теракте в Хар Адар

Второй канал израильского ТВ опубликовал интервью с сержантом С., оказавшейся в центре событий во время кровавого теракта в Хар Адар 26 сентября.

С. рассказала, что после 07:00 все палестинские рабочие уже прошли в поселение - кроме террориста Нимра аль-Джамаля, который пришел последним. На посту стояли два охранника, координатор по безопасности поселения и командир патруля сержант МАГАВа Соломон Гаврия, которого все звали Салли.




Девушка рассказывает: “Я стояла рядом с ним. Охранники сказали террористу уходить, потому что он возбудил у их подозрения. Тут он просто выхватил пистолет и открыл огонь. Я была сфокусирована на ликвидации террориста. Я открыла огонь сзади, я выстрелила ему в ноги”.

Одновременно, координатор по безопасности и еще один солдат МАГАВа открыли огонь и убили террориста. Девушка бросилась к Соломону, который без движения лежал на земле. Она говорит: “Я крикнула Юсефу Осману (одному из охранников): Ты жив? - Он не ответил. Я видела, что он теряет много крови. Я попыталась перевязать рану и остановить кровь. Я зажала рану, чтобы кровь больше не шла”.

С говорит: “Я должна была пойти на выполнение другой задачи. Но когда я узнала, что патруль ведет Салли, я настояла, чтобы взяли меня. Он был как брат для меня, я всегда любила работать с ним”.

С. сказала, что если бы террориста не остановили на входе в Хар Адар, он “устроил бы кровавую баню”: “Он бы вошел в поселение, он бы пошел в школу и расстрелял бы детей”.

На вопрос о том, сможет ли она вернуться на тот же пост, девушка ответила: “Не сразу. Это будет очень трудно для меня. Ноя знаю, что это то, что Салли хотел бы, чтобы я сделала”.
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