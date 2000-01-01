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ISIS пыталось взорвать главу безопасности ХАМАСа 28.10 12:53   MIGnews.com

ISIS пыталось взорвать главу безопасности ХАМАСа

Несмотря на обвинения Исмаила Ханийе в адрес Израиля, руководство ХАМАСа считает, что за вчерашним неудавшимся покушением на "главу службы безопасности" сектора Газа Тауфика Абу Наима стоят исламисты.

Напомним, что в результате взрыва его автомобиля возле лагеря беженцев Нуссейрат в центральной части сектора Газа мужчина отделался легкими ранениями в шею, спину и ноги.

"Совершая эти преступления, Израиль пытается сбить ХАМАС с его пути и приверженности правам и борьбе палестинского народа", - заявил Ханийе, навестив Абу Наима в больнице.

Однако, как сообщает 2-ой канал ИТВ, высокопоставленные чиновники из анклава утверждают, что результаты проведенного совместно с Египтом предварительного расследования указывают на причастность к случившемуся боевиков "Исламского государства".

Такой версии можно найти объяснение – так как Тауфик Абу Наим отвечал в основном за противостояние ХАМАСа салафитам группировки.
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