ISIS пыталось взорвать главу безопасности ХАМАСа

Несмотря на обвинения Исмаила Ханийе в адрес Израиля, руководство ХАМАСа считает, что за вчерашним неудавшимся покушением на "главу службы безопасности" сектора Газа Тауфика Абу Наима стоят исламисты.
Напомним, что в результате взрыва его автомобиля возле лагеря беженцев Нуссейрат в центральной части сектора Газа мужчина отделался легкими ранениями в шею, спину и ноги.
"Совершая эти преступления, Израиль пытается сбить ХАМАС с его пути и приверженности правам и борьбе палестинского народа", - заявил Ханийе, навестив Абу Наима в больнице.
Однако, как сообщает 2-ой канал ИТВ, высокопоставленные чиновники из анклава утверждают, что результаты проведенного совместно с Египтом предварительного расследования указывают на причастность к случившемуся боевиков "Исламского государства".
Такой версии можно найти объяснение – так как Тауфик Абу Наим отвечал в основном за противостояние ХАМАСа салафитам группировки.