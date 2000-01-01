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Офицеры МАГАВ арестовали террориста с оружием | Фото: je_bergen/Instagram28.10 19:47   MIGnews.com

В Маале-Адумим арестован террорист ХАМАСа с оружием

Сотрудники пограничной полиции Израиля арестовали террориста ХАМАС, при обыске машины у которого обнаружили огнестрельное оружие.

Инцидент произошел вечером 28 октября на контрольно-пропускном пункте "Ха-Киоск" возле Маале-Адумим.

Личные данные преступника не разглашаются. Известно лишь, что он родом из Шхема и ему до 30 лет.

Офицеры конфисковали его машину террориста, а его самого препроводили для допроса.
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