28.10 19:47 MIGnews.com
В Маале-Адумим арестован террорист ХАМАСа с оружием
Сотрудники пограничной полиции Израиля арестовали террориста ХАМАС, при обыске машины у которого обнаружили огнестрельное оружие.
Инцидент произошел вечером 28 октября на контрольно-пропускном пункте "Ха-Киоск" возле Маале-Адумим.
Личные данные преступника не разглашаются. Известно лишь, что он родом из Шхема и ему до 30 лет.
Офицеры конфисковали его машину террориста, а его самого препроводили для допроса.
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