28.10 19:47 MIGnews.com

В Маале-Адумим арестован террорист ХАМАСа с оружием

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Сотрудники пограничной полиции Израиля арестовали террориста ХАМАС, при обыске машины у которого обнаружили огнестрельное оружие.Инцидент произошел вечером 28 октября на контрольно-пропускном пункте "Ха-Киоск" возле Маале-Адумим.Личные данные преступника не разглашаются. Известно лишь, что он родом из Шхема и ему до 30 лет.Офицеры конфисковали его машину террориста, а его самого препроводили для допроса.