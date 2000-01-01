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ЦАХАЛ закрыл 10 туннелей под забором безопасности в Иудее | Фото: James Emery/Flickr28.10 08:58   MIGnews.com

ЦАХАЛ закрыл 10 туннелей под забором безопасности в Иудее

Солдаты Армии обороны Израиля опечатали обнаруженные под разделительным барьером в Иудее около Хеврона 10 туннелей, через которые за последние недели на израильскую территорию незаконно попали десятки палестинских арабов.

Каждый из туннелей, в которые палестинцы переделали дренажные трубы, составлял около 1,5 метров в диаметре и порядка 20 метров в длину, что позволяло людям с легкостью пересекать их, сообщили на "Кан".

По данным телевещательной компании, именно по этим туннелям в страну попали около сотни палестинцев, которые совершили серию сельскохозяйственных краж возле мошава Шекеф на юге Израиля. По оценкам полицейских, которые арестовали 67 воров, они украли 20-24 тонны винограда и 5-7 тонн томатов.

Как отмечается, украденные продукты затем намеревались продать на рынке Бейт Авва, откуда и пришли преступники. Один из воров был задержан с 12 тысячами шекелей - очевидно, выручкой от проданных продуктов.
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