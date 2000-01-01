28.12 12:28 MIGnews.com

В Тель-Авиве появились графитти в поддержку Ахад Тамими

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Пользователи социальных сетей сообщают о том, что на улицах Тель-Авиа появились графитти в поддержку новой “национальной героини” палестинцев.Надписи гласят: "Ахад Тамими, мы тебя любим!" и "Ахад Тамими - героиня!"Между тем, следствие продлило на шесть дней административный арест 16-летней палестинки Ахед Тамими, "прославившейся" тем, что дала пощечину солдату ЦАХАЛа в деревне Наби-Салех.Поясняя свое решение, судья военного суда по делам несовершеннолетних Иудеи Лидор Драхман отметил, что, хотя девушка не представляет угрозы, она может попытаться создать препятствия следствию."Несмотря на провокационное и возмутительное поведение подозреваемой, учитывая ограниченный риск, который она представляет в дополнение к своему юному возрасту, я был готов отпустить ее под альтернативное заключение", - признает судья.Передумал он после того, как ему предоставили доказательства неоднократных нарушений Тамими, поэтому ее освобождение скомпрометирует следствие."Представленный суду конфиденциальный отчет указывает на ряд следственных действий, требующих, чтобы подозреваемая продолжала содержаться под стражей", - добавил он.