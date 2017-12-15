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Новые подробности атаки на автобусной станции Иерусалима 28.12 14:21   MIGnews.com

Новые подробности атаки на автобусной станции Иерусалима

Окружной суд Иерусалима вынес обвинительное заключение по делу Ясина Абу аль-Кара, 24-летнего обитателя Шхема, в начале этого месяца совершившего террористическую атаку на входе ц центральную автобусную станцию Иерусалима.





В результате атаки был тяжело ранен охранник Ашер Альмалих.

Согласно материалам следствия, террорист расстроился из-за иерусалимской декларации Трама и "пошел на защиту аль-Кудс". С этой целью он решил убить как можно больше евреев в Иерусалиме, рассчитывая, что его самого также убьют и он станет “шахидом”.

Перед выездом в Иерусалим Кара написал в facebook: “Ради Аллаха мы восстали, с тем, чтобы поднять наш флаг, чтобы религия снова стала религией, а слава - славой”.

Утром в день атаки Кара купил нож с 11-см лезвием. Он прибыл в Хадеру а оттуда взял такси до Иерусалима. На смартфоне он написал свое “завещание”, текст которого был скопирован из учебника. Он намеревался опубликовать его непосредственно перед атакой.

Кара пришел на центральную автобусную станцию Иерусалима. Пока охранница изучала его удостоверение личности, два других охранника попросили его пройти через магнитометр. Магнометр сработал - в это время подошел Альмалих, который был старшим смены. Когда Кару попросили снять куртку и пройти через магнитометр еще раз, он выхватил нож и всадил его глубоко Альмалиху в грудь. он сделал это, поняв, что перед ним - еврей.
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