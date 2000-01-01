28.12 20:22 MIGnews.com

"Государство Палестины - конец сионистского предприятия"

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Бывший министр образования Гидеон Саар предупредил об опасности создания палестинского государства. Выступая на конференции "Jabotinsky Leadership Conferece" в Хар-Герцль, он заявил, что создание Палестины в Иудее и Самарии означало бы конец сионистского предприятия.По словам Саара "палестинское государство" вдоль восточной границы Израиля спровоцирует массовую волну арабской иммиграции в этот регион, что явит собой угрозу региональной стабильности."Мы не можем согласиться с палестинским государством в Иудее и Самарии, поскольку это приведет к палестинскому контролю над границами. Сразу после того, как такое государство будет создано, в этом районе будет поток "беженцев" из Сирии и других стран", - цитирует Аруц Шева слова бывшего министра образования.Гидеон Саар пояснил, что никто не может гарантировать Израилю то, что в этом "потоке мигрантов" не будет исламистских радикалов, которые поклялись уничтожить "сионистскую сущность"."Сионизм будет отодвинут назад - сионистское предприятие будет уничтожено", - резюмировал экс-министр просвещения.