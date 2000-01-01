Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







youtube 28.12 20:22   MIGnews.com

"Государство Палестины - конец сионистского предприятия"

Бывший министр образования Гидеон Саар предупредил об опасности создания палестинского государства. Выступая на конференции "Jabotinsky Leadership Conferece" в Хар-Герцль, он заявил, что создание Палестины в Иудее и Самарии означало бы конец сионистского предприятия.

По словам Саара "палестинское государство" вдоль восточной границы Израиля спровоцирует массовую волну арабской иммиграции в этот регион, что явит собой угрозу региональной стабильности.

"Мы не можем согласиться с палестинским государством в Иудее и Самарии, поскольку это приведет к палестинскому контролю над границами. Сразу после того, как такое государство будет создано, в этом районе будет поток "беженцев" из Сирии и других стран", - цитирует Аруц Шева слова бывшего министра образования.

Гидеон Саар пояснил, что никто не может гарантировать Израилю то, что в этом "потоке мигрантов" не будет исламистских радикалов, которые поклялись уничтожить "сионистскую сущность".

"Сионизм будет отодвинут назад - сионистское предприятие будет уничтожено", - резюмировал экс-министр просвещения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:49
Британия назвала теракт в Кабуле "подлым нападением"
21:27
Беннет объявил бойкот станции "Галей-ЦАХАЛ"
20:56
Композитора Шаинского похоронят в Москве
20:41
ООН осудила авиаудары Саудии по Йемену
19:55
В Самарии задержан подозреваемый со взрывным устройством
18:52
Сауды нанесли удар по Йемену, около 70 погибших
18:29
Шакед: "Галей-ЦАХАЛ" называла меня фашистской и аутистом
17:52
Эрдоган протягивает оливковую ветвь Германии и ЕС
17:26
Репатрианта обвинили в попытке присоединиться к ISIS
16:54
Германия: 15-летний беженец зарезал подругу
16:30
Захарова: обстрел Хмеймим - провокация
16:25
Поселенцы атаковали арабскую деревню Бурин
16:13
Израиль: Тысячи мигрантов будут высланы в течение 90 дней
15:55
Либерман начинает кампанию против "закона о супермаркетах"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus