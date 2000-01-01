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Государство - против сноса дома убийцы семьи Саломон 28.12 09:40   MIGnews.com

Государство - против сноса дома убийцы семьи Саломон

Государство выступает против сноса дома террориста, устроившего бойню в Халамиш в июле этого года сообщает радио Галей ЦАХАЛ.

Государство поддерживает снос только первого этажа дома, в котором проживал террорист, но требует оставить второй этаж - несмотря на тот факт, что пять членов его семьи были приговорены в августе за то, что знали о готовящейся атаке, но не предотвратили ее. Мать, отец, дядя и два брата террористов получили за это тюремные сроки - от одного до восьми месяцев.

Михаль Саломон, вдова Эльдада Саломона, убитого в результате атаки, говорит: “Ничто не изменит той ситуации, в которой мы находимся с момента теракта. В последние дни началась дискуссия о смертной казни для террористов - и мы это поддерживаем. С момента атаки, террориста считают героем в тюрьме и в его деревне. Террор, совершенно явным образом, основывается на подстрекательстве”.
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