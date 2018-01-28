29.01 10:00 MIGnews.com

Видео: арест палестинца, пробиравшегося в Итамар

ניסיון החדירה לאיתמר: מתחקיר ראשוני עולה כי כוח צה״ל סיכל ניסיון חדירה בעקבות זיהוי תצפית של שני חשודים סמוך לגדר היישוב. הכוחות קפצו למקום ועצרו חשוד אחד ועליו משקפת. החשוד השני נמלט וכוחות הביטחון ממשיכים לבצע סריקות במרחב. כמו כן נבדקת האפשרות כי השניים הגיעו במטרה לבצע פיגוע pic.twitter.com/DR23SJPOSx — חדשות עשר (@news10) January 28, 2018

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