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Видео: арест палестинца, пробиравшегося в Итамар 29.01 10:00   MIGnews.com

Видео: арест палестинца, пробиравшегося в Итамар

Израильские СМИ опубликовали драматическую запись камер наружного наблюдения, на которой виден палестинский инфильтрант, пытавшийся проникнуть в поселение Итамар.

Силы безопасности арестовали палестинца и обнаружили неподалеку шесть бутылок с зажигательной смесью. Предполагается, что у диверсанта был сообщник, его поиски продолжаются.




В ходе ночных рейдов силы региональной бригады Менаше конфисковали самодельное огнестрельное оружие в районе Дженина.

В деревне Фарук произошли столкновения с палестинскими демонстрантами.

На протяжении ночи ЦАХАЛ арестовал 18 подозреваемых в терроризме.
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