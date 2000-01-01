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Посол Израиля в РФ: при Абу Мазене мир не наступит 29.01 16:31   MIGnews.com

Посол Израиля в РФ: при Абу Мазене мир не наступит

До смены нынешнего руководства Палестинской администрации вряд ли удастся достичь прорыва в мирном палестино-израильском процессе, считает посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Мы сомневаемся, что с нынешним палестинским руководством можно будет добиться какого-то прорыва", - ответил он в интервью порталу ТАСС на вопрос о разблокировании мирного процесса.

Корен напомнил, что все предпосылки для возобновления переговоров уже готовы: "В конце концов, формула существует, вещи не носят какой-то новый характер, они не раз обсуждались и в прошлом".

По словам дипломата, руководство Еврейского государства надеется, что палестинцы все-таки поймут, что "Израиль был, есть и будет еврейским государством с полным уважением к арабскому меньшинству, которое составляет около 20%", что, в свою очередь, никогда не выдвигалось в качестве предварительного условия.

"Не говоря уже о ХАМАС, который вообще не признает наше право на существование в каких-либо границах. Палестинцы выбрали более легкий путь для себя, к сожалению. Это путь международного диктата. Это не работает и никогда не будет работать", - предупредил Корен.

Дипломат также подчеркнул, что, несмотря на то, что палестинцы отрицают какую-либо роль США в мирном процессе "все в мировом сообществе, включая Москву, понимают, что без Вашингтона это дело не разрешить".

Посол выразил благодарность Дональду Трампу за решение признать Иерусалим израильской столицей, назвав его историческим, а также отметил, что, несмотря на все мрачные прогнозы, третья интифада не началась, а гнев мусульманского мира не вынудил США изменить свое решение.
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