29.01 18:41 MIGnews.com

Палестинцы потребуют у ООН полного членства

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В феврале министерство иностранных дел ПА собирается подать в Совет Безопасности ООН заявку на предоставление полного членства в организации "Государству Палестина" и потребовать международной защиты для "находящегося под израильской оккупацией народа Палестины", заявил глава ведомства Рияд аль-Малики.Напомним, что ПА входит в ООН с 2012 года, когда ей был предоставлен статус государства-наблюдателя.Также, выступая на радиостанции "Голос Палестины", аль-Малики сказал, что Рамалла призывает международное сообщество выполнить свою приверженность принятой в декабре позапрошлого года резолюции 2334 СБ ООН на счет незаконности еврейских поселений в Иудее и Самарии.В ближайшем будущем в организации уже запланировано несколько встреч, включая закрытую сессию Совбеза 20 февраля, которая будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке. На следующий день состоится открытое заседание.По словам Рияда аль-Малики, что в третьей сессии СБ ООН 23 февраля примет участие и председатель ПА Махмуд Аббас, который планирует обсудить вопросы Ближнего Востока с высокопоставленными чиновниками со всего мира.