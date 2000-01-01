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Палестинцы потребуют у ООН полного членства 29.01 18:41   MIGnews.com

Палестинцы потребуют у ООН полного членства

В феврале министерство иностранных дел ПА собирается подать в Совет Безопасности ООН заявку на предоставление полного членства в организации "Государству Палестина" и потребовать международной защиты для "находящегося под израильской оккупацией народа Палестины", заявил глава ведомства Рияд аль-Малики.

Напомним, что ПА входит в ООН с 2012 года, когда ей был предоставлен статус государства-наблюдателя.

Также, выступая на радиостанции "Голос Палестины", аль-Малики сказал, что Рамалла призывает международное сообщество выполнить свою приверженность принятой в декабре позапрошлого года резолюции 2334 СБ ООН на счет незаконности еврейских поселений в Иудее и Самарии.

В ближайшем будущем в организации уже запланировано несколько встреч, включая закрытую сессию Совбеза 20 февраля, которая будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке. На следующий день состоится открытое заседание.

По словам Рияда аль-Малики, что в третьей сессии СБ ООН 23 февраля примет участие и председатель ПА Махмуд Аббас, который планирует обсудить вопросы Ближнего Востока с высокопоставленными чиновниками со всего мира.
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