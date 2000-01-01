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flickr/James N. Mattis 29.01 08:29   MIGnews.com

Иордания призвала отдать Восточный Иерусалим палестинцам

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн подтвердил свою приверженность созданию палестинского государства, столицей которого будет Восточный Иерусалим.

Также он отметил, что позиции правительства Иордании и администрации Трампа по главному вопросу (создание независимого палестинского государства – ред.) в палестино-израильском конфликте совершенно разные.

Об этом Абдалла Хусейн заявил во время встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в воскресенье, 28 января.

"Мы верим в решение по формуле "двух государств", и столицей палестинского государства должен быть Восточный Иерусалим", - подчеркнул иорданский король.

Отметим, на данный момент Франк-Вальтер Штайнмайер находится в регионе, и посетит кроме Иордании, также Ливан.
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