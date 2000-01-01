Иордания призвала отдать Восточный Иерусалим палестинцам

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн подтвердил свою приверженность созданию палестинского государства, столицей которого будет Восточный Иерусалим.
Также он отметил, что позиции правительства Иордании и администрации Трампа по главному вопросу (создание независимого палестинского государства – ред.) в палестино-израильском конфликте совершенно разные.
Об этом Абдалла Хусейн заявил во время встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в воскресенье, 28 января.
"Мы верим в решение по формуле "двух государств", и столицей палестинского государства должен быть Восточный Иерусалим", - подчеркнул иорданский король.
Отметим, на данный момент Франк-Вальтер Штайнмайер находится в регионе, и посетит кроме Иордании, также Ливан.