29.01 08:29 MIGnews.com

Иордания призвала отдать Восточный Иерусалим палестинцам

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Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн подтвердил свою приверженность созданию палестинского государства, столицей которого будет Восточный Иерусалим.Также он отметил, что позиции правительства Иордании и администрации Трампа по главному вопросу (создание независимого палестинского государства – ред.) в палестино-израильском конфликте совершенно разные.Об этом Абдалла Хусейн заявил во время встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в воскресенье, 28 января."Мы верим в решение по формуле "двух государств", и столицей палестинского государства должен быть Восточный Иерусалим", - подчеркнул иорданский король.Отметим, на данный момент Франк-Вальтер Штайнмайер находится в регионе, и посетит кроме Иордании, также Ливан.