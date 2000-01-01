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29.06 12:57   MIGnews.com

Иранский флаг на границе с Израилем: "Мы идем"

Ливан, похоже, продает флаг. Иранские флаги, флаги "Хизбаллы", ООН, Испании, палестинские флаги. Они все развиваются на границе с северной израильской общиной Метулла.

В нескольких метрах от забора, который отделяет страны, недалеко от места террористического нападения 1985 года, "Хизбвлла" украсила дороги признаками его присутствия. Это было сделано намеренно, чтобы жители Израиля могли видеть флаги и рекламные щиты рядом с ними.

Отметим, что в Метулле есть мемориал 12 израильским солдатам, убитым в результате теракта 1985 года, а через границу огромный рекламный щит "воспевает" это убийство.

Рядом с флагами "Хизбаллы" можно увидеть небольшую почту с логотипом ООН. Рядом с ним амальское шиитское ливанское движение возвело большой баннер с надписью: "За чистые руки и щедрую душу, спасибо Вам, спикер парламента Набих Берри".

На баннере - иранский флаг. Здесь видно присутствие Ирана в двух шагах от Израиля. Это не единственный иранский символ. На холме с видом на новые дома, построенные в Метулле, находится еще один огромный плакат с фотографией Купола Скалы.

Лицо аятоллы Хомейни светится над куполом, где "Хизбалла" также написала "Мы идем" на иврите и на арабском языке. Рядом с плакатом расположен гигантский палестинский флаг. Сообщение ясно и сбивает с толку.

Итак, относительная тишина на севере Израиля - иллюзия? Являются ли иранские флаги просто запугивающим и сеющим страх инструментом или они представляют собой гораздо более глубокие проблемы, которые нужно воспринимать всерьез? Чувство, которое испытывает человек, увидев их, - это своего рода мираж.

Флаги - это просто видимое выражение того, что происходит тихо в деревнях у границы, и того, о чем думают члены "Хизбаллы", расположенные на расстоянии 2000 километров. Они хотели бы похвастаться завоеванием Иерусалима или каким-то массовым и жестоким символическим нападением на Израиль. Но на пересечении границы, в тени флагов - израильская армия, которая следит за угрозами и отражает атаки.
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