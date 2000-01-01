29.06 12:57 MIGnews.com

Иранский флаг на границе с Израилем: "Мы идем"

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Ливан, похоже, продает флаг. Иранские флаги, флаги "Хизбаллы", ООН, Испании, палестинские флаги. Они все развиваются на границе с северной израильской общиной Метулла.В нескольких метрах от забора, который отделяет страны, недалеко от места террористического нападения 1985 года, "Хизбвлла" украсила дороги признаками его присутствия. Это было сделано намеренно, чтобы жители Израиля могли видеть флаги и рекламные щиты рядом с ними.Отметим, что в Метулле есть мемориал 12 израильским солдатам, убитым в результате теракта 1985 года, а через границу огромный рекламный щит "воспевает" это убийство.Рядом с флагами "Хизбаллы" можно увидеть небольшую почту с логотипом ООН. Рядом с ним амальское шиитское ливанское движение возвело большой баннер с надписью: "За чистые руки и щедрую душу, спасибо Вам, спикер парламента Набих Берри".На баннере - иранский флаг. Здесь видно присутствие Ирана в двух шагах от Израиля. Это не единственный иранский символ. На холме с видом на новые дома, построенные в Метулле, находится еще один огромный плакат с фотографией Купола Скалы.Лицо аятоллы Хомейни светится над куполом, где "Хизбалла" также написала "Мы идем" на иврите и на арабском языке. Рядом с плакатом расположен гигантский палестинский флаг. Сообщение ясно и сбивает с толку.Итак, относительная тишина на севере Израиля - иллюзия? Являются ли иранские флаги просто запугивающим и сеющим страх инструментом или они представляют собой гораздо более глубокие проблемы, которые нужно воспринимать всерьез? Чувство, которое испытывает человек, увидев их, - это своего рода мираж.Флаги - это просто видимое выражение того, что происходит тихо в деревнях у границы, и того, о чем думают члены "Хизбаллы", расположенные на расстоянии 2000 километров. Они хотели бы похвастаться завоеванием Иерусалима или каким-то массовым и жестоким символическим нападением на Израиль. Но на пересечении границы, в тени флагов - израильская армия, которая следит за угрозами и отражает атаки.