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Близ Кирьят-Арба в перестрелке с ЦАХАЛем убит террорист 29.06 06:28   MIGnews.com

Близ Кирьят-Арба в перестрелке с ЦАХАЛем убит террорист

Отряд солдат ЦАХАЛа, осуществлявший операцию по установлению местонахождения и изъятию огнестрельного оружия в Джабель Джафар, близ Кирьят Арба, столкнулся с вооруженным палестинцем.

Палестинец открыл огонь . Солдаты немедленно отреагировали, и палестинец был убит на месте.

Никто из солдат не пострадал. Оружие террориста конфисковано.

После этого солдаты продолжили операцию и арестовали торговца оружием.
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