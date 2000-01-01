29.06 06:28 MIGnews.com
Близ Кирьят-Арба в перестрелке с ЦАХАЛем убит террорист
Отряд солдат ЦАХАЛа, осуществлявший операцию по установлению местонахождения и изъятию огнестрельного оружия в Джабель Джафар, близ Кирьят Арба, столкнулся с вооруженным палестинцем.
Палестинец открыл огонь . Солдаты немедленно отреагировали, и палестинец был убит на месте.
Никто из солдат не пострадал. Оружие террориста конфисковано.
После этого солдаты продолжили операцию и арестовали торговца оружием.
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