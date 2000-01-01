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flickr/Israel Defense Forces 29.06 09:22   MIGnews.com

Арестованы 6 террористов, объявленных в розыск

6 террористов, объявленных в розыск, были арестованы на территории Иудеи и Самарии в среду, 28 июня, в совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКа, пограничной полиции и полицейских сил.

Подозреваемые были задержаны по подозрению в том, что они участвовали в местной террористической деятельности, а также в жестоких демонстрациях против сил безопасности и мирных жителей.

Всех арестованных доставили в полицию для проведения допросов.

Кроме того, в ходе отдельной операции в ночь на четверг, 29 июня, силы ЦАХАЛа и ШАБАКа ликвидировали производство оружия в селе Абу Дис, расположенном близ Иерусалима.
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