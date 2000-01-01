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29.07 12:11   MIGnews.com

Имам из США извинился за свою антиизраильскую проповедь

Мусульманский проповедник из Калифорнии Амар Шахин, который призвал уничтожить евреев "до последнего", заявил, что "сильно сожалеет" о том, что причинил боль еврейскому народу.

Публичные извинения имам принес во время пресс-конференции в пятницу, 28 июля.

"Я сказал то, что очень ранило евреев. Это было неприемлемо. Я очень сожалею о том, что причинил боль. Последнее, что я хотел сделать – это умышленно причинить кому-то боль, будь то мусульманин, еврей или кто-нибудь другой", - заявил Амар Шахин.

Напомним, что на прошлой неделе, мусульманский проповедник призвал прихожан уничтожить евреев "до последнего".

Также он просил Аллаха освободить мечеть Аль-Акса в Израиле от “мразей евреев” и призвал прихожан принять участие в резне.

Шахин заявил о том, что "все мусульмане, а не только палестинцы или сирийцы", вскоре "будут призваны (Аллахом) для того, чтобы убить всех евреев в битве последнего дня".
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