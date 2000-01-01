Безумие в Яффо: арабы бьют витрины и жгут полицейские авто
Вслед за инцидентом, произошедшим сегодня ночью в Яффо, где в результате перестрелки с израильской полицией, пытаясь покинуть место преступления, один араб был убит, а второй ранен, город охватили беспорядки, устроенные арабскими радикалами.
В обстоятельствах утреннего инцидента пытается разобраться подразделение внутренних расследований полиции. Подробности следствия запрещены к публикации в СМИ, но известно, что произошло оно на криминальной почве.