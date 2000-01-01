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Безумие в Яффо: арабы бьют витрины и жгут полицейские авто | Фото: @dudid2428/Twitter29.07 18:12   MIGnews.com

Безумие в Яффо: арабы бьют витрины и жгут полицейские авто

Вслед за инцидентом, произошедшим сегодня ночью в Яффо, где в результате перестрелки с израильской полицией, пытаясь покинуть место преступления, один араб был убит, а второй ранен, город охватили беспорядки, устроенные арабскими радикалами.


На улице Йефет десятки мужчин в балаклавах жгли покрышки, били витрины и стекла автомобилей. Они выкрикивали лозунги против жестокости полиции. Дорожное движение было перекрыто.


Некоторые из демонстрантов атаковали сотрудников полиции и были задержаны для допроса.


В обстоятельствах утреннего инцидента пытается разобраться подразделение внутренних расследований полиции. Подробности следствия запрещены к публикации в СМИ, но известно, что произошло оно на криминальной почве.
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