29.07 08:59 MIGnews.com

Беспорядки на границе Израиля с Газой. Убит один араб

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Десятки палестинцев в нескольких местах на границе Газы с Израилем жгли шины и бросали камни через забор безопасности. Министерство здравоохранения Газы заявило, что израильские солдаты застрелили палестинского подростка в ходе столкновений демонстрантов и израильских сил безопасности воле пограничного ограждения.Так, как утверждает министерство, в пятницу, 28 июля, в ходе столкновений израильские солдаты застрелили 16-летнего араба и ранили еще семь человек.Пресс-секретарь ЦАХАЛа заявила агентству AFP, что солдаты открыли огонь по демонстрантам, которые пытались повредить забор безопасности, отделяющий Израиль от Газы.Однако изначально, были сделаны предупредительные выстрели, после того, как протестующие начали поджигать шины и швырять камни в солдат, как сообщила представительница израильской армии.