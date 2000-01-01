29.07 09:49 MIGnews.com

Имам из США призвал уничтожить евреев "до последнего"

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Мусульманский проповедник из Калифорнии Амар Шахин во время проповеди призвал уничтожить евреев "до последнего". Имам Аммар Шахин дал проповедь в исламском центре Дэвис, в прошлую пятницу, как сообщает Jerusalem Post.Он просил Аллаха, чтобы освободить мечеть Аль-Акса в Израиле от “мразей евреев” и призвал прихожан принять участие в резне.Шахин заявил о том, что "все мусульмане, а не только палестинцы или сирийцы", вскоре "будут призваны (Аллахом) для того, чтобы убить всех евреев в битве последнего дня".Шахин, среди прочего, подчеркнул, что хадисы (устная традиция высказываний, приписываемых пророку ислама) напрямую не говорят, где состоится "решающая битва"."Это может быть в Палестине, но может быть и в другом месте", — заявил имам, намекая на возможность того, что такая битва может произойти в США.