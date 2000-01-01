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Youtube/ скриншот с видео29.09 11:51   MIGnews.com

Посол США Фридман признал поселения частью Израиля

Израильские поселения в Иудее и Самарии являются частью Еврейского государства, а термин "два государства" нельзя назвать полезным, так как он в значительной мере утратил свой первоначальный смысл, считает посол США в Израиле Дэвид Фридман.

В транслированном 28 сентября на портале Walla! интервью дипломат выразил свое мнение, касающееся палестино-израильского конфликта, и поведал о дальнейших планах администрации Трампа по данному вопросу. И стоит отметить, что некоторые его заявления в значительной степени противоречат устоявшимся позициям Вашингтона.

"Я считаю, что поселения являются частью Израиля. И я считаю, что так это всегда и было. Когда в 1967 году приняли резолюцию 242 (резолюция Совета Безопасности ООН по итогам Шестидневной войны – ред.), которая была и на сегодняшний день остается единственной резолюцией, согласованной всеми сторонами (арабо-израильского конфликта – ред.) … идея заключалась в том, что Израиль имеет право на безопасные границы … Границы 1967 года всеми сторонами рассматривались как небезопасные", - заявил он.

Таким образом, как считает посол, Израиль сохраняет за собой право оставить себе значительную часть "оккупированной", как считают в ООН, Иудеи и Самарии, и вернуть те территории, в которых он не нуждается для обеспечения мира и безопасности в государстве.

"Экспансия на Западный Берег предполагалась всегда. Но необязательно экспансия на весь Западный Берег. И, как я считаю, именно так Израиль и поступил. Я имею в виду, они (поселения – ред.) занимают лишь 2% Западного Берега", - констатировал Фридман.

Глава американской дипмиссии отметил ту национальную, историческую и религиозную важность, которую представляют поселения, помимо вопроса безопасности.

"Поселенцы считают себя израильтянами, а Израиль считает израильтянами поселенцев", - отметил он.

Касательно вопроса "двух государств", то Дэвид Фридман считает, что эта формула "в значительной мере утратила свой смысл или, по крайней мере, теперь разные люди представляют ее по-разному". Он утверждает, что на сегодняшний день это понятие используется настолько часто, что это лишь вредит мирному процессу.

На вопрос о том, когда израильтянам следует рассчитывать на то, что Белый дом представит свою мирную инициативу, посол предположил, что через несколько месяцев.

"Мы не придерживаемся правила дедлайнов. Мы постараемся сделать все верно, а не быстро", - добавил дипломат, подчеркнув, что администрация Дональда Трампа уже достигла некоего прогресса в данном вопросе.

Палестинцы не могли обойти стороной подобные заявления. В частности, на него обрушился с критикой экс-глава палестинской делегации на переговорах Саеб Арикат.

"Мистер Дэвид Фридман уже не впервые использует свою должность посла США для пропаганды и подтверждения израильской политики оккупации и аннексии. Его последние заявления, что "Израиль занимает только 2% Западного Берега" и что "израильские поселения являются частью Израиля", являются не только ложными и вводящими в заблуждение, но и противоречащими международному праву, резолюциям ООН и исторической позиции США", - заявил он, добавив, что "на международном уровне Израиль признан оккупирующей стороной более 100% Палестины".
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