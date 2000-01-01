29.09 13:31 MIGnews.com

Террорист тщательно готовился к теракту в Хар-Адар

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Террорист, убивший трех человек и ранивший одного, тщательного готовился к террористическому нападению. Об этом сообщает 10 канал израильского ТВ со ссылкой на членов следственной группы.Согласно данным телеканала, террорист Нимр Махмуд Ахмад Джамаль использовал пистолет, похищенный в 2003 году. Перед использованием ČZ 83 9mm Browning убийца досконально изучил его.Также сообщается, что во время атаки у ворот Хар-Адар, пистолет террориста дал сбой, но тот сумел быстро его починить и продолжил стрелять.Напомним, что 37-летний араб совершил кровавое нападение 26 сентября у ворот поселкаХар-Адар, к северо-западу от Иерусалима.Жертвами террориста стали 3 человека: 20-летний Соломон Гвария (сотрудник МАГАВ) и два охранника – 25-летние Юсеф Отман и Ор Ариш. Также был тяжело ранен четвертый израильтянин, который был госпитализирован в больницу "Хадасса Эйн Карем".