Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Youtube 29.09 13:31   MIGnews.com

Террорист тщательно готовился к теракту в Хар-Адар

Террорист, убивший трех человек и ранивший одного, тщательного готовился к террористическому нападению. Об этом сообщает 10 канал израильского ТВ со ссылкой на членов следственной группы.

Согласно данным телеканала, террорист Нимр Махмуд Ахмад Джамаль использовал пистолет, похищенный в 2003 году. Перед использованием ČZ 83 9mm Browning убийца досконально изучил его.

Также сообщается, что во время атаки у ворот Хар-Адар, пистолет террориста дал сбой, но тот сумел быстро его починить и продолжил стрелять.

Напомним, что 37-летний араб совершил кровавое нападение 26 сентября у ворот поселкаХар-Адар, к северо-западу от Иерусалима.

Жертвами террориста стали 3 человека: 20-летний Соломон Гвария (сотрудник МАГАВ) и два охранника – 25-летние Юсеф Отман и Ор Ариш. Также был тяжело ранен четвертый израильтянин, который был госпитализирован в больницу "Хадасса Эйн Карем".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:05
Индия: в результате давки на вокзале погибли десятки людей
12:44
Не футбол, а Пльзень
12:29
ХАМАС согласен на сделку по обмену пленными
11:26
Трамп: председатель Китая - "самым могущественным лидер"
09:52
Найден эскиз обнаженной "Джоконды"
09:31
США не подписала соглашение о координации действий с РФ
08:59
Сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ
08:30
ХАМАС готов сдать Газу Абу Мазену, но оружие не сложит
07:36
ООН поймали на горячем в воспитании шахидов
07:11
Квартет призывает объединить Газу и Западный берег
02:36
Ученые рассказали, каким должен быть идеальный завтрак
01:34
Исследование: что может выдать изменщика
23:23
Ученым удалось избавить эмбрион человека от дефекта
22:26
Список лучших фильмов 1990-х годов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus