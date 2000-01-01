29.09 16:15 MIGnews.com

Семья жертвы теракта узнала о трагедии через соцсети

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Старшие братья, погибшего сотрудника МАГАВа Соломана Гаврии в результате теракта в Хар-Адар, узнали о его смерти через социальные сети, а не тот посольства Израиля в Эфиопии.После ужасной трагедии, отец солдата Гаврии сообщил пограничникам, что двое его старших сыновей все еще живут в Эфиопии.Командиры МАГАВа немедленно приступили к работе с министерством обороны и МИД Израиля, чтобы доставить родственников в израильское государство.Однако посольству Израиля в Эфиопии не удалось их быстро отыскать.К тому времени, когда израильское посольство все же связалось с братьями, которые не видели Соломона целых десять лет, родственники уже узнали о его смерти через социальные сети.По словам одного из братьев, они находились на праздновании в Эфиопии, когда увидели фотографию брата рядом с траурной свечой, опубликованную в Instagram и Facebook."Я подумал, что если с ним что-то случиться, то мне бы сказали об этом. После пришли наши дяди и сообщили плохие новости. В одно мгновение торжества превратились в тяжелый траур".Два родственника Соломона Гаврии прилетели в Израиль в пятницу, 29 сентября. Их встретили командиры Гаврии и повезли на военное кладбище на горе Герцля, где похоронен Соломон.