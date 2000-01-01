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Youtube 29.09 17:30   MIGnews.com

Аббас косвенно осудил теракт в Хар-Адаре

Председатель ПА Махмуд Аббас осудил кровавый теракт в Хар-Адаре, который совершил палестинский араб в начале этой недели. Однако, как оказалось, осуждения прозвучали косвенно и чужими устами.

Об отношении Абу Мазена к последним событиям в Хар-Адаре рассказал помощник палестинского лидера Набиль Абу-Рудейна. Отвечая на вопрос о теракте в ходе интервью радиостанции Рамаллы, помощник заявил:

"Постоянная позиция председателя ПА заключается в осуждении любого акта насилия, включая и этот".

Кроме того, Рудейн отметил, что обвинения Израиля в адрес палестинского лидера "лишены смысла", поскольку Аббас не занимается подстрекательством, а "лишь констатирует происходящее в оккупированной Израилем Палестине".

Отметим, заявление палестинского чиновника прозвучало после того, как теракт в Хар-Адаре осудили в ООН, США и Евросоюзе.
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