29.09 17:30 MIGnews.com

Аббас косвенно осудил теракт в Хар-Адаре

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Председатель ПА Махмуд Аббас осудил кровавый теракт в Хар-Адаре, который совершил палестинский араб в начале этой недели. Однако, как оказалось, осуждения прозвучали косвенно и чужими устами.Об отношении Абу Мазена к последним событиям в Хар-Адаре рассказал помощник палестинского лидера Набиль Абу-Рудейна. Отвечая на вопрос о теракте в ходе интервью радиостанции Рамаллы, помощник заявил:"Постоянная позиция председателя ПА заключается в осуждении любого акта насилия, включая и этот".Кроме того, Рудейн отметил, что обвинения Израиля в адрес палестинского лидера "лишены смысла", поскольку Аббас не занимается подстрекательством, а "лишь констатирует происходящее в оккупированной Израилем Палестине".Отметим, заявление палестинского чиновника прозвучало после того, как теракт в Хар-Адаре осудили в ООН, США и Евросоюзе.