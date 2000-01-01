29.09 07:36 MIGnews.com

ООН поймали на горячем в воспитании шахидов

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Сколько бы в ООН ни говорили о желании помирить палестинцев с израильтянами, факты говорят сами за себя – это всего лишь лукавство и обман.Согласно совместному докладу Центра по исследованию политики Ближнего Востока, Ближневосточного форума и Центра Симона Визенталя, в своих новых школьных учебниках Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA, или БАПОР) использует крайне антиизраильские и антиеврейские тезисы, а также внушает учащимся в подконтрольных агентству школах отсутствие надежды на мир.В ходе исследования доктор Аарон Гросс в сотрудничестве с лидерами каждой из упомянутых организаций изучили около 150 учебников по различным школьным дисциплинам для учащихся 1-12 классов. При этом ровно половина книг была напечатана за последние два года в рамках нового проекта, инициированного ПА.Особое внимание уделялось трем факторам: делегитимизации и демонизации Израиля, а также прививанию идеалов насильственной борьбы вместо мирных методов.И вот что обнаружили составители доклада в книгах: на Ближнем Востоке у евреев нет никаких прав, а только лишь "алчные амбиции", у них нет своих святынь, а Стена Плача, Пещера Патриархов и гробница Рахиль являются мусульманскими святынями, которым евреи только угрожают. Кроме того, построенные современными евреями города, такие как Тель-Авив, никогда не отмечаются на картах."Согласно палестинским учебникам, по которым учатся в школа UNRWA, Израиль не является законным государством. А название "Израиль" даже никогда не отмечают на картах", - пишут исследователи, называя это "тревожным знаком".В то же время на всех картах в учебниках всегда отмечена "Палестина", причем занимает она даже территории до 1967 года.Для демонизации государства используется не только термин "сионистская оккупация", но и подмена "арабо-израильского конфликта" на "арабо-сионистский конфликт". Кроме того, Израиль выставляется врагом, убивающий палестинских детей.Как отмечено в докладе, начиная с 2016 года концепция насильственного освобождения "Палестины" в книгах по истории только усилилась. Именно в них была впервые упомянута незавидная судьба проживающих в Израиле 6 миллионов евреев, а именно – депортация из страны и "истребление их побежденных и рассеянных остатков".Упоминались в учебниках и теракты. В частности, один из них, в ходе которого арабы бросили в пассажирский автобус "коктейль Молотова", был описан как "вечеринка с барбекю", не говоря уже о воспевании всех террористов и террористок.На основании результатов исследования авторы доклада обвинили БАПОР не "только в пропаганде немирной линии, противоречащей резолюциям ООН по Ближнему Востоку, не только в демонизации Израиля и его еврейских граждан, а также выставлении их незаконными", но и предательстве взятых агентством на себя "моральных обязательств в отношении прав и благополучия палестинских детей и подростков, позволяя ПА подготовить их к будущей войне с Израилем".Таким образом, агентство ООН вносит свою посильную лепту в увековечение конфликта.Посол США Фридман признал поселения частью Израиля.Израильские поселения в Иудее и Самарии являются частью Еврейского государства, а термин "два государства" нельзя назвать полезным, так как он в значительной мере утратил свой первоначальный смысл, считает посол США в Израиле Дэвид Фридман.В транслированном 28 сентября на портале Walla! интервью дипломат выразил свое мнение, касающееся палестино-израильского конфликта, и поведал о дальнейших планах администрации Трампа по данному вопросу. И стоит отметить, что некоторые его заявления в значительной степени противоречат устоявшимся позициям Вашингтона."Я считаю, что поселения являются частью Израиля. И я считаю, что так это всегда и было. Когда в 1967 году приняли резолюцию 242 (резолюция Совета Безопасности ООН по итогам Шестидневной войны – ред.), которая была и на сегодняшний день остается единственной резолюцией, согласованной всеми сторонами (арабо-израильского конфликта – ред.) … идея заключалась в том, что Израиль имеет право на безопасные границы … Границы 1967 года всеми сторонами рассматривались как небезопасные", - заявил он.Таким образом, как считает посол, Израиль сохраняет за собой право оставить себе значительную часть "оккупированной", как считают в ООН, Иудеи и Самарии, и вернуть те территории, в которых он не нуждается для обеспечения мира и безопасности в государстве."Экспансия на Западный Берег предполагалась всегда. Но необязательно экспансия на весь Западный Берег. И, как я считаю, именно так Израиль и поступил. Я имею в виду, они (поселения – ред.) занимают лишь 2% Западного Берега", - констатировал Фридман.Глава американской дипмиссии отметил ту национальную, историческую и религиозную важность, которую представляют поселения, помимо вопроса безопасности."Поселенцы считают себя израильтянами, а Израиль считает израильтянами поселенцев", - отметил он.Касательно вопроса "двух государств", то Дэвид Фридман считает, что эта формула "в значительной мере утратила свой смысл или, по крайней мере, теперь разные люди представляют ее по-разному". Он утверждает, что на сегодняшний день это понятие используется настолько часто, что это лишь вредит мирному процессу.На вопрос о том, когда израильтянам следует рассчитывать на то, что Белый дом представит свою мирную инициативу, посол предположил, что через несколько месяцев."Мы не придерживаемся правила дедлайнов. Мы постараемся сделать все верно, а не быстро", - добавил дипломат, подчеркнув, что администрация Дональда Трампа уже достигла некоего прогресса в данном вопросе.Палестинцы не могли обойти стороной подобные заявления. В частности, на него обрушился с критикой экс-глава палестинской делегации на переговорах Саеб Арикат."Мистер Дэвид Фридман уже не впервые использует свою должность посла США для пропаганды и подтверждения израильской политики оккупации и аннексии. Его последние заявления, что "Израиль занимает только 2% Западного Берега" и что "израильские поселения являются частью Израиля", являются не только ложными и вводящими в заблуждение, но и противоречащими международному праву, резолюциям ООН и исторической позиции США", - заявил он, добавив, что "на международном уровне Израиль признан оккупирующей стороной более 100% Палестины".Штаты будут игнорировать запросы палестинцев в Интерпол.Соединенные Штаты не станут преследовать преступников, объявленных в розыск Интерполом по запросу палестинцев, заявил один из ветеранов Демократической партии в американском парламенте.Таким образом член сенатор от штата Мэриленд и член Комитета по иностранным делам Сената Бен Кардин прокомментировал принятие Палестинской автономии в страны-члены Интерпола 27 сентября. При этом он отметил, что США будут не единственным государством, которое не станет реагировать на выданные Интерполом по запросу палестинцев так называемые "красные уведомления" – свидетельство о том, что человек объявлен в международный розыск для привлечения к суду или тюремного заключения.Кроме того, как считает Кардин, членство ПА в организации окажет пагубное влияние на мирные переговоры с Израилем."Международное сообщество очень заинтересовано в мирном процессе между палестинцами и израильтянами. Для движения вперед есть только одна дорога – это создание двух живущих бок о бок в мире государств: палестинского и еврейского. Попытка использовать международные организации для продвижения данного вопроса лишь отдаляет данную возможность", - цитирует его агентство Breitbart.Стоит отметить, что сами палестинцы еще до конца не определились, зачем же они на самом деле вступили в Интерпол. Одни, как, например, медиатор между МИДом ПА и ООН Омар Авадалла, утверждают, что в розыск будут объявлять израильтян, совершивших преступления против палестинцев. Другие же это отрицают, настаивая на том, преследовать будут "палестинских преступников, которые совершают здесь преступления и убегают" – таких, как политических оппонент Махмуда Аббаса Мохаммед Дахлан.