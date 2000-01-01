Железный Купол сбил две ракеты, третья попала в здание
В ЦАХАЛе сообщили, что из Газы были выпущены три ракеты в сторону Израиля в пятницу, 29 декабря. Незадолго до запуска прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщает Jerusalem Post.
Отмечается, что две из них были сбиты "Железным куполом", одна попала в строение в Шаар ха-Негеве.
В ответ на ракетный обстрел юга Израиля танки ЦАХАЛа открыли ответный огонь в направлении позиций, с которых были произведены запуски двух ракет, отмечает Ynet.
Одна ракета, выпущенная из Газы, попала в здание дома на территории одного из поселков в региональном совете Шаар Ха-Негев. Перед ракетным обстрелом около 12 часов дня прозвучал сигнал воздушной тревоги.
По сообщениям Ynet, ракета упала в поселке Кфар-Аза во время церемонии по случаю 24-го дня рождения солдата ЦАХАЛа Орона Шауля, погибшего в ходе операции "Нерушимая скала" в 2014 году.
После того, как раздался сигнал воздушной тревоги, среди присутствующих началась паника: собравшиеся начали в побегах начали искать укрытия, некоторые легли на землю, прикрыв голову руками.
فيديو من عيد ميلاد شاؤول ارول لحظة اطلاق الصواريخ من غزة