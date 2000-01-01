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Выпущенная ракета из Газы попала в дом семьи Орона Шауля 29.12 13:28   MIGnews.com

Выпущенная ракета из Газы попала в дом семьи Орона Шауля

Ракета, выпущенная из Газы, попала в здание дома на территории одного из поселков в региональном совете Шаар Ха-Негев. Перед ракетным обстрелом около 12 часов дня прозвучал сигнал воздушной тревоги.

По сообщениям Ynet, ракета упала в поселке Кфар-Аза во время церемонии по случаю 24-го дня рождения солдата ЦАХАЛа Орона Шауля, погибшего в ходе операции "Нерушимая скала" в 2014 году.

После того, как раздался сигнал воздушной тревоги, среди присутствующих началась паника: собравшиеся начали в побегах начали искать укрытия, некоторые легли на землю, прикрыв голову руками.



В ЦАХАЛе заявили, что расследуют вопрос о том, был ли ракетный обстрел дома семьи Шауля целенаправленным, поскольку о месте и времени проведения было указано в социальных сетях.
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