30.01 13:11 MIGnews.com

Представитель Трампа: Газа заслуживает лучшего!

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Джейсон Гринблатт, специальный представитель президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по международным переговорам, в понедельник, 29 января, написал у себя в Твиттере о террористической группировке ХАМАС."ХАМАС в буквальном смысле подрывает любые шансы Газы на успех – группировка вновь строит туннель, ведущий на территорию Израиля", - сообщил политик."Строительство такого туннеля террористам обходится в сумму около 5,9 миллионов долларов, а это деньги жителей Газы. Сектору Газа стоит найти какие-то другие варианты для денежных вложений. Пора прекратить вкладывать деньги в насилие и ненависть, и начать делать инвестиции в реальное будущее для палестинцев в Газе", - добавил Гринблатт.В воскресенье, 28 января, Гринблатт совершил поездку по пограничному району между Израилем и Газой. Он посетил один из недавно обнаруженных террористических туннелей ХАМАСа, который ведёт из Газы в Израиль.После этого визита политик написал у себя в Твиттере о том, что террористы тратят ресурсы на насилие вместо того, чтобы вкладывать их в потребности жителей Газы."ХАМАС тратит ресурсы на туннели и ракеты для нападения на Израиль вместо того, чтобы помогать людям в Газе, где проблемы с электричеством, водой, экономикой. ХАМАС порождает порочный круг насилия. Газа заслуживает лучшего!", - заявил Гринблатт.