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ООН предсказывает `полный коллапс` Газы | Фото: MFA Bulgaria/Flickr30.01 15:54   MIGnews.com

ООН предсказывает "полный коллапс" Газы

Сектор Газа находится на грани "полного коллапса", предупреждает координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.

Спасение палестинского анклава от катастрофы дипломат видит в восстановлении в нем власти ПА и ее председателя Махмуда Аббаса. Напомним, что в рамках палестинского воссоединения ХАМАС согласился передать Рамалле бразды правления над Газой, которые находились в руках членов группировки с момента захвата ими власти в 2007 году.

"Без этого Газа рискует вновь взорваться. Но на этот раз куда более смертоносно и жестоко, чем в прошлом", - заявил Младенов на состоявшейся в Тель-Авиве ежегодной конференции Института исследований национальной безопасности Израиля.

Представитель ООН вновь напомнил о всей глубине гуманитарного кризиса в секторе Газа и важности его решения.

"Позвольте мне сегодня ясно сказать, что мы стоим на грани. Мы находимся на пороге полного отказа системы управления в Газе, полного коллапса экономики, соцсектора с вытекающими политическими, гуманитарными последствиями и проблемами безопасности", - сказал Николай Младенов.

Данный вопрос он собирается поднять на заседании Специального комитета связи - ведомства, координирующего международную донорскую поддержку палестинцев. Встреча должна состояться в ближайшую среду при участии представителей израильтян, палестинцев и глав МИДов различных арабских стран.

"Одно из наших ключевых посланий должно заключаться в том, что именно мы можем действительно сделать для создания и сохранения надежды для жителей Газы, решив, таким образом, как вооруженный, так и гуманитарный аспект?" – сказал Младенов.
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