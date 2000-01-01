30.01 21:29 MIGnews.com

Трамп откажется признавать "палестинских беженцев"

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В свете продолжающегося подстрекательства к террору и отказа палестинцев от переговоров с Израилем вслед за сокращением финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ президент США Дональд Трамп готовит новый удар по ПА.Как передает 2-ой канал ИТВ, глава Белого дома готовит новое заявление, в ходе которого откажется признавать ту особенность статуса, которым UNWRA наделяет палестинских беженцев, благодаря чему они передают его из поколения в поколение – в отличие от всех остальных беженцев в мире.Осведомленные о такой возможности израильские источники канала называют это прямым продолжением заявлений Трампа об Иерусалиме и большой победой в борьбе с понятием так называемого "палестинского права на возвращение", которым, по информации агентства обладают около 5 млн. "палестинских беженцев" (фактически отпрыски переселенцев с территории подмандатной Палестины, покинувшие ее после создания Государства Израиль).Кроме того, Трамп рассматривает возможность окончательного прекращения финансирования UNWRA, которое в прошлом году составило 360 млн. долларов. Взамен на это президент может перечислить эти средства другим ведомства Организации Объединенных Наций в секторе Газа."На прошлой неделе президент сказал, что американская помощь палестинцам находится целиком под полным контролем, пока что у нас нет никаких заявлений по этому поводу", - заявили 2-му каналу в Госдепе.