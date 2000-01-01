30.01 06:57 MIGnews.com

Ракетная тревога на границе с Газой

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Ночью 30 января в израильских населенных пунктах на границе с Газой прозвучали сирены ракетной тревоги.Первоначально предполагалось, что ракета, выпущенная из Газы взорвалась в открытом поле на территории регионального совета Шаар Ха-Негев. Позднее ЦАХАЛ сообщил, что остатки ракеты найти не удалось.Жители приграничной полосы утверждают, что слышали взрыв.На настоящий момент неясно, был ли осуществлен запуск, или речь идет о ложной тревоге.