30.01 06:57 MIGnews.com
Ракетная тревога на границе с Газой
Ночью 30 января в израильских населенных пунктах на границе с Газой прозвучали сирены ракетной тревоги.
Первоначально предполагалось, что ракета, выпущенная из Газы взорвалась в открытом поле на территории регионального совета Шаар Ха-Негев. Позднее ЦАХАЛ сообщил, что остатки ракеты найти не удалось.
Жители приграничной полосы утверждают, что слышали взрыв.
На настоящий момент неясно, был ли осуществлен запуск, или речь идет о ложной тревоге.
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