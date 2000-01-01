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Ракетная тревога на границе с Газой 30.01 06:57   MIGnews.com

Ракетная тревога на границе с Газой

Ночью 30 января в израильских населенных пунктах на границе с Газой прозвучали сирены ракетной тревоги.

Первоначально предполагалось, что ракета, выпущенная из Газы взорвалась в открытом поле на территории регионального совета Шаар Ха-Негев. Позднее ЦАХАЛ сообщил, что остатки ракеты найти не удалось.

Жители приграничной полосы утверждают, что слышали взрыв.

На настоящий момент неясно, был ли осуществлен запуск, или речь идет о ложной тревоге.
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