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Директор школы в Тель-Авиве: Ахад Тамими - героиня 30.01 07:37   MIGnews.com

Директор школы в Тель-Авиве: Ахад Тамими - героиня

Директор школы "Тихонит имени Альтермана" в Рамат-Авиве Рам Коэн публично выступил в поддержку палестинки Ахад Тамими, давшей пощечину офицеру ЦАХАЛа.

Коэн опубликовал пост в facebook, в котором заявил: “Ахед Тамими - героиня. Она героиня не только в глазах палестинцев. Она - героиня в глазах любого человека, который рассматривает оккупацию как большую и продолжающуюся несправедливость. Такую девушку захочет директор любой школы. Речь идет о героине культуры, выступающей против израильского присутствия на Западном берегу. Каждая нация рождает своих героев, и Ахад Тамими растет, чтобы стать палестинской героиней, которая противостоит оккупации - точно также, как целый ряд героинь Израиля боролся с присутствием на своей земле чужих людей ”.





Далее директор школы сообщает: “Мужественная девочка Стояла перед лицом двух вооруженных мужчин и дала одному пощечину - пощечину, которую заслужили все мы - с тем, чтобы мы протрезвели и увидели ту фальшивую реальность, в которой живем. И эта картина разрывает сердце, потому что солдаты - наши дети, солдаты - мы”.

Коэн пишет: “Я знаю, что этот пост раздражает, потому что он относится к реальности, в которой мы живем 50 лет. Я не принимаю палестинскую позицию или палестинскую версию. Я принимаю правду, согласно которой мы завоевали эти земли 50 лет назад и до сего дня у нас нет решения”.

Коэн также потребовал немедленного освобождения Тамими из тюрьмы: “Она сидит уже месяц. Есть много случаев, когда поселенцы били и проклинали солдат - но их не арестовали и на один день”.

Наконец, Коэн вынес следующий приговор израильскому обществу: “Оккупацию стала причиной великих драм в нашей жизни. Она превращает таких, как Эльор Азария в героев. Оккупация стала причиной того, что солдаты терпят пощечины, оккупация - это пощечину всему сионистскому предприятию и Еврейскому Государству”.

Министерство образования прокомментировало высказывания директора: “Мы отвергаем высказывания директора школы Рама Коэна, который выбрал ожесточенную лексику и образы в тот момент, когда система образования борется с насилием против преподавательского состава. Насилие неприемлемо в системе, которая учит своих выпускников толерантности и сдержанности”.
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