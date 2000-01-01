30.06 15:44 MIGnews.com

На Голанах опять разорвалась ракета из Сирии

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Днем в пятницу, 30 июня, на израильской стороне Голанских высот разорвался снаряд, выпущенный из Сирии. В результате атаки ни пострадавших, ни разрушений нет.Как сообщили в ЦАХАЛе, вероятнее всего, случившееся является "случайностью" в результате баталий между войсками Башара Асада и сирийскими мятежниками."Несколько мгновений назад, случайный снаряд, запущенный в ходе внутренних боевых действий в Сирии, разорвался на открытой местности на севере Голанских высотах", - гласит заявление пресс-службы Армии обороны Израиля.