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30.06 15:44   MIGnews.com

На Голанах опять разорвалась ракета из Сирии

Днем в пятницу, 30 июня, на израильской стороне Голанских высот разорвался снаряд, выпущенный из Сирии. В результате атаки ни пострадавших, ни разрушений нет.

Как сообщили в ЦАХАЛе, вероятнее всего, случившееся является "случайностью" в результате баталий между войсками Башара Асада и сирийскими мятежниками.

"Несколько мгновений назад, случайный снаряд, запущенный в ходе внутренних боевых действий в Сирии, разорвался на открытой местности на севере Голанских высотах", - гласит заявление пресс-службы Армии обороны Израиля.
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