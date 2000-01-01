ВВС Израиля отомстили Асаду за взрыв снаряда на Голанах
В ответ на снаряд, залетевший сегодня, 30 июня, с сирийской территории и разорвавшийся на севере израильской стороны Голанских высот, ВВС Армии обороны Израиля нанесли авиаудар по позициям сирийской армии. Как сообщили в "Гаареце", удар был нанесен по минометной пушке армии Башара Асада, с которой, вероятно, и запустили снаряд.
Напомним, как в ЦАХАЛе снаряд считают "случайным" в результате баталий между войсками Башара Асада и сирийскими мятежниками.
О пострадавших в результате удара израильской авиации пока нет информации.