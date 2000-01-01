30.06 21:26 MIGnews.com

Израильтянин сбежал в сектор Газа на глазах ЦАХАЛа

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Днем в пятницу, 30 июня, 20-летний израильский араб незаконно пересек границу и пробрался на территорию сектора Газа. Как сообщили в ЦАХАЛе, парень родился в Израиле, но его отец – палестинский араб, а мать – израильтянка.Как пишут СМИ, его родители живут в Газе, однако сам парень, как и его отец, женился на израильской арабке, после чего переехал в Израиль по программе объединения семьи, которую правительство объявило несколько лет назад, и жил здесь в течение последних пяти лет.Заявление о подозрительной деятельности на границе поступило около 12.20, но когда военнослужащие ЦАХАЛа прибыли на место, то парень уже был по ту сторону границы. Отмечается, что он пересек забор безопасности в районе мошава Нетив-ха-Асара.На территории анклава парень был схвачен представителями ХАМАСа, пишет "Гаарец". Предполагается, что его сейчас допрашивают. Один из израильских офицеров сообщил изданию, что по оценкам военных данная "встреча" не была запланированной, так как члены ХАМАСа не ожидали увидеть "гостя".ШАБАК допросит родных перебежчика, чтобы выяснить его мотивы."У ЦАХАЛа нет возможности помешать тем, кто решил пересечь границу с Газой", - заявили в армии.