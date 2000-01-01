02.07 06:06 MIGnews.com

На границу с Газой переброшен спецназ

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Источники израильского портала walla сообщают, что на границу с Газой переброшено подразделение разведывательного спецназа Римон.Решение о развертывании Римон принято из-за опасности провокаций и терактов на границе с палестинским анклавом.Существует опасение того, что организации, связанные с глобальным джихадом, предпримут попытки эскалации на границе. Речь идет о группировках, которые ЦАХАЛ определяет как “неконтролируемые”, в то время как ХАМАС, с точки зрения армии, в достаточной степени устрашен.Римон специализируется на войне в пустыне, в особенности - на границе с Египтом. После того, как подразделение вошло в состав бригады коммандос было принято решение о том, что оно будет действовать глубоко в тылу врага. До последнего времени Римон оперировал Мецудат Йехуда на маршрутах контрабандистов и террористов.