30.06 09:02 MIGnews.com

"Конец израильской оккупации – ключ к победе над ISIS"

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Представитель Палестинской автономии Саиб Эрикат выступил на антиизраильском форуме в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке од названием: "Прекращение оккупации. Путь к независимости, справедливости и миру для Палестины".В ходе своего выступления представитель ПА заявил, что ХАМАС и НФОП (Народный фронт освобождения Палестины) не являются террористическими организациями.Кроме того, Саиб Эрикат подчеркнул, что "прекращение израильской оккупации является ключом к победе над террористической организацией ISIS"."На сегодня у нас нет партнера в Израиле. Израильское правительство во главе Нетаниягу пытается заменить решение двух государств одним государством, двумя системами, апартеидом", - резюмировал высокопоставленный палестинский представитель.В свою очередь посол Израиля в ООН Дани Данон резко ответил на комментарии Эриката, заявив: "У них нет стыда. Это ложь и подстрекательство от тех, кто платит террористам за убийство невинных израильтян. Эти навязчивые попытки опорочить наше доброе имя не изменят того факта, что руководство ПА отказывается прекратить поддержку террора".