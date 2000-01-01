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YouTube 30.06 09:02   MIGnews.com

"Конец израильской оккупации – ключ к победе над ISIS"

Представитель Палестинской автономии Саиб Эрикат выступил на антиизраильском форуме в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке од названием: "Прекращение оккупации. Путь к независимости, справедливости и миру для Палестины".

В ходе своего выступления представитель ПА заявил, что ХАМАС и НФОП (Народный фронт освобождения Палестины) не являются террористическими организациями.

Кроме того, Саиб Эрикат подчеркнул, что "прекращение израильской оккупации является ключом к победе над террористической организацией ISIS".
"На сегодня у нас нет партнера в Израиле. Израильское правительство во главе Нетаниягу пытается заменить решение двух государств одним государством, двумя системами, апартеидом", - резюмировал высокопоставленный палестинский представитель.

В свою очередь посол Израиля в ООН Дани Данон резко ответил на комментарии Эриката, заявив: "У них нет стыда. Это ложь и подстрекательство от тех, кто платит террористам за убийство невинных израильтян. Эти навязчивые попытки опорочить наше доброе имя не изменят того факта, что руководство ПА отказывается прекратить поддержку террора".
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