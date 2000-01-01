30.07 10:37 MIGnews.com

"Иордания предотвращает иудаизацию Иерусалима"

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Король Иордании Абдалла II заявил, что он " приветствует стойкость жителей Восточного Иерусалима". По словам Абдаллы, единая позиция Иордании и палестинцев способствовала разрешению кризиса вокруг Храмовой Горы.Король также отметил, что "Иордания продолжает играть историческую роль в защите святых мест ислама и христианства в Иерусалиме".Выступая перед группой местных журналистов, король Иордании заявил, что Амман постоянно работал над тем, чтобы "сдержать последствия", введенных Израилем мер безопасности на входе в Храмовую Гору, известную мусульманам как Харам-эш-Шериф, в которой находится мечеть Аль-Акса и святилище Купола Скалы.Как известно, внедрение новых мер безопасности Израилем на Храмовой Горе, включая металлоискатели и камеры, вызвало столкновения между палестинскими демонстрантами и израильскими силами безопасности.Абдалла заявил, что "важно подчеркнуть необходимость обеспечения полного уважения исторического и правового статуса-кво в Харам-эш-Шерифе, чтобы предотвратить повторение таких кризисов".По словам Абдаллы " несмотря на масштабы и сложность проблем, мы выполняем свою историческую, политическую и юридическую миссию и оказываем поддержку тем, кто борется против иудаизации святых мест".После убийства двух иорданцев охранником израильского посольства в Аммане, Абдалла заявил: "мы будем направлять все усилия и ресурсы нашего государства ради того, чтобы добиться справедливости". Король Иордании также добавил, что "этот инцидент произошел из националистических побуждений".Правительство Иордании потребовало, чтобы охранник был допрошен силами безопасности, но Израиль отказался передать его, сославшись на его дипломатический иммунитет.Как сообщается, в четверг Иордания заочно обвинила охранника израильского посольства в убийстве и заявила, что сотрудникам посольства Израиля не разрешается возвращаться, пока не будет проведено надлежащие расследование.Позже в пятницу, Израиль объявил о начале расследования инцидента.Также, в пятницу Абдала II, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, поблагодарил президента за содействие и подчеркнул важность углубления связей между США