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Офицер, убивший араба в Яффо: я был в смертельной опасности 30.07 13:41   MIGnews.com

Офицер, убивший араба в Яффо: я был в смертельной опасности

Портал nrg публикует показания офицера полиции,застрелившего 21-летнего араба в Яффо. После инцидента в Яффо начались массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Офицер рассказал о том, что его и партнера вызвали по тревоге в связи со стрельбой в Яффо. Прибыв на место происшествия он заметил двух молодых людей, пытавшихся скрыться на скутере.

Офицер говорит: “У них было оружие, и они целились в нас. Мы опасались, что они откроют огонь”. Офицер заявил, что открыл огонь потому, что чувствовал - его жизнь в смертельной опасности.

Полиция заявила, что оба араба были известны в связи со своей криминальной активностью.

Брат убитого араба жестко критикует действия полиции: “Везде дети делают проблемы. Но только в городах с арабским большинством полицейские немедленно открывают огонь - и не останавливаются, пока не всадят в араба весь магазин Если бы так убили еврея, весь Израиль уже стоял бы на ушах Какая мать согласится получить своего сына в гробу только потому, что ему сказали, чтобы остановился, а он не остановился?”

Отец убитого требует судить застрелившего его полицейского и приговорить его к пожизненному заключению.
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