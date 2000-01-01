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Правила открытия огня по террористам необходимо изменить 30.07 18:52   MIGnews.com

Правила открытия огня по террористам необходимо изменить

Заместитель министра Майкл Орен (“Кулану”) считает крайне необходимым изменение инструкций открытия огня: это предотвратило бы случай Эльора Азарии и помогло бы избежать последовавшего за этим инцидентом раскола общества.

“Сегодняшний вердикт показывает всем нам: правила открытия огня должны быть изменены, - подчеркнул Майкл Орен. - Недопустимо, чтобы солдат или гражданский, заставший боевика в момент совершения теракта, раздумывал, нейтрализован террорист или нет. Наоборот - в такой ситуации он должен убедиться, что террорист не сможет никому причинить вреда. Изменение правил предотвратило бы случай Эльора Азарии и не допустило бы столько страданий и боли, причиненных стране”.

“В таких случаях колебаниям нет места, - отметил Орен. - Необходимо удостовериться, что террорист не представляет опасности”.
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