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Ночные столкновения в Яффо 30.07 07:14   MIGnews.com

Ночные столкновения в Яффо

Сотни молодых арабов приняли участие в столкновениях с полицией в Яффо во время похорон молодого человека, застреленного в ходе полицейской погони утром 29 июля.

Съемочная группа второго канала израильского ТВ была атакована толпой. Корреспондент Гилад Шалит и оператор Галь Зейтман были ранены, оборудование группы разбито. Раненые журналисты эвакуированы в госпиталь Ихилов.




После похороны группы молодежи собрались в разных частях Яффо они жгли покрышки и мусорные баки. Также сообщается о нескольких поджогах автомобилей. Улица Йефет все еще закрыта для движения транспорта.

Полиция арестовала восемь человек, шесть из них - несовершеннолетние. В разные части Яффо введен МАГАВ и развернуты средства для разгона демонстраций.

Полиция заявила, что призывает население Яффо “продемонстрировать сдержанность и ответственность и воздержаться от нарушений общественного порядка”.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи призвал жителей Яффо проявить сдержанность. Он заявил: “Я понимаю боль арабской общины в Яффо, но в этот момент важно проявлять ответственность ради безопасности всех. Мы не можем позволить экстремистам разрушить нашу совместную жизнь в Яффо. Она была построена трудной совместной работой, и я надеюсь на то, что инцидент будет расследован быстро и серьезно”.

Высокопоставленный полицейский источник заявил корреспонденту второго канала: “Кто-то пытается подстрекать молодых людей в Яффо на националистической почве, несмотря на то, что речь идет о криминальном инциденте”.
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