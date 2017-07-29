30.07 07:14 MIGnews.com

Ночные столкновения в Яффо

#شاهد: هتافات أهالي #يافا الغاضبة التي دفعت الاحتلال لتسليم جثمان الشاب السعدي، قبل قليل pic.twitter.com/cEi3NWpGnS — 48 الإخبارية (@48nnews) July 29, 2017

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Сотни молодых арабов приняли участие в столкновениях с полицией в Яффо во время похорон молодого человека, застреленного в ходе полицейской погони утром 29 июля.Съемочная группа второго канала израильского ТВ была атакована толпой. Корреспондент Гилад Шалит и оператор Галь Зейтман были ранены, оборудование группы разбито. Раненые журналисты эвакуированы в госпиталь Ихилов.После похороны группы молодежи собрались в разных частях Яффо они жгли покрышки и мусорные баки. Также сообщается о нескольких поджогах автомобилей. Улица Йефет все еще закрыта для движения транспорта.Полиция арестовала восемь человек, шесть из них - несовершеннолетние. В разные части Яффо введен МАГАВ и развернуты средства для разгона демонстраций.Полиция заявила, что призывает население Яффо “продемонстрировать сдержанность и ответственность и воздержаться от нарушений общественного порядка”.Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи призвал жителей Яффо проявить сдержанность. Он заявил: “Я понимаю боль арабской общины в Яффо, но в этот момент важно проявлять ответственность ради безопасности всех. Мы не можем позволить экстремистам разрушить нашу совместную жизнь в Яффо. Она была построена трудной совместной работой, и я надеюсь на то, что инцидент будет расследован быстро и серьезно”.Высокопоставленный полицейский источник заявил корреспонденту второго канала: “Кто-то пытается подстрекать молодых людей в Яффо на националистической почве, несмотря на то, что речь идет о криминальном инциденте”.