30.07 07:46 MIGnews.com

Раед Салах: Израиль планирует мою ликвидацию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидер запрещенного Северного Крыла Исламского Движения Израиля шейх Раед Салах дал интервью издающейся в ОАЭ газете Al Khaleej.По словам Салаха, израильский премьер Биньямин Нетаниягу и израильское правительство готовят покушение на его жизнь и на жизнь членов его семьи.Шейх сказал: “Израильские угрозы депортировать меня из земель 48-го года или убить меня нарастают после событий вокруг аль-Аксы, но это не остановит нас от защиты аль-Аксы и разоблачения преступлений оккупации”.На угрозы министра разведки Исраэля Каца, заявившего, что “настало время разобраться с Салахом” тот ответил, что речь идет о “расистской истерии” в израильском правительстве, и выразил уверенность в том, что в случае его кончины его дело продолжат “тысячи шахидов”.Салах призвал арабский мир “действовать, пока в аль-Аксе не случилась громадная катастрофа” и “до того, как придется объявлять официальный джихад”.