30.07 08:47 MIGnews.com

Палестинский премьер: мы здесь суверены

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Премьер палестинской автономии Рами Хамдалла воздал хвалу палестинской борьбе за мечеть аль-Акса, в результате которой были убраны все средства проверки с Храмовой Горы.Во время тура по округу Калькилия Хамдалла заявил: “Наш народ продемонстрировал, что посредством единства, твердости и мирной борьбы Иерусалим останется нашей вечной столицей и объединяющей нас идентичностью”.Хамдалла добавил: "Палестинское руководство во главе с братом Махмудом Аббасом продолжит предпринимать дипломатические шаги с тем, чтобы все страны мира работали на предотвращение изменения существующей ситуации вокруг аль-Кудс, и принудили Израиль прекратить его атаки против верующих, против причинения вреда чувствам мусульман и от попыток ввести мир в заблуждение и претендовать на то, что речь идет о религиозном конфликте".Хамдалла добавил: “Я поздравляю наш народ, вцепившийся в аль-Аксу, и показавший, что он - истинный суверен здесь, он - хозяин дома, и он может защитить свои святые места и свою идентичность”.