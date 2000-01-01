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30.07 09:47   MIGnews.com

Полиция: за беспорядками в Яффо - Исламское Движение

Высокопоставленный полицейский источник сообщил представителям израильской прессы о том, что за массовыми беспорядками в Яффо стоит Северное Крыло Исламского Движения Израиля.

Утром 29 июля в ходе полицейской погони был застрелен 21-летний араб, после чего в Яффо начались масштабные столкновения с полицией.

Источник заявил: “Исламистские элементы и и члены Исламского Движения решили воспользоваться ситуацией и подтолкнуть молодых людей к конфронтации с полицией, пытаясь создать параллели с тем, что происходит в районе Храмовой Горы”.

Минувшей ночью в Яффо были арестованы восемь участников беспорядков. Сожжены четыре автомобиля.
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