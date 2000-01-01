30.07 09:47 MIGnews.com

Полиция: за беспорядками в Яффо - Исламское Движение

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Высокопоставленный полицейский источник сообщил представителям израильской прессы о том, что за массовыми беспорядками в Яффо стоит Северное Крыло Исламского Движения Израиля.Утром 29 июля в ходе полицейской погони был застрелен 21-летний араб, после чего в Яффо начались масштабные столкновения с полицией.Источник заявил: “Исламистские элементы и и члены Исламского Движения решили воспользоваться ситуацией и подтолкнуть молодых людей к конфронтации с полицией, пытаясь создать параллели с тем, что происходит в районе Храмовой Горы”.Минувшей ночью в Яффо были арестованы восемь участников беспорядков. Сожжены четыре автомобиля.