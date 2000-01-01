Палестинский посол - на сцене с международным террористом
Индийское правительство направило в ПА ноту протеста в связи с тем фактом, что палестинский посол в Пакистане Валид Абу Али выступил с речью на митинге и был сфотографирован на сцене с лидером террористической организации "Лашкаре-Тайба" Мухаммадом Хафизом Саидом.
Саид является вдохновителем и архитектором серии терактов в Мумбаи в 2008 году, в результате которых в целом погибли 160 человек, участником серии терактов в этом же городе двумя годами ранее, когда погибли более 200 человек, и обстрела индийского парламента, жертвами которого стали 14 человек.
Демонстрация, на которой он выступал вместе с послом ПА, состоялась в городе Равалпинди, провинция Пенджаб. Ее организатор – "Дифа э-Пакистан" (Совет защиты Пакистана) – призвал правительство страны собрать исламскую конференцию "для защиты Иерусалима от Израиля".
В Индии фотографии палестинского посла, выступающего на одной сцене с разыскиваемым террористом, предсказуемо породили волну негодования. Индийцы называют это "пощечиной", так как на недавнем саммите Генассамблеи ООН они проголосовали против признания Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей.
В министерстве иностранных дел Индии заявили, что очень серьезно относятся к этому вопросу и обсуждают его с послом ПА в Нью-Дели.