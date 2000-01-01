30.12 12:15 MIGnews.com

Палестинский посол - на сцене с международным террористом

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Индийское правительство направило в ПА ноту протеста в связи с тем фактом, что палестинский посол в Пакистане Валид Абу Али выступил с речью на митинге и был сфотографирован на сцене с лидером террористической организации "Лашкаре-Тайба" Мухаммадом Хафизом Саидом.Саид является вдохновителем и архитектором серии терактов в Мумбаи в 2008 году, в результате которых в целом погибли 160 человек, участником серии терактов в этом же городе двумя годами ранее, когда погибли более 200 человек, и обстрела индийского парламента, жертвами которого стали 14 человек.Демонстрация, на которой он выступал вместе с послом ПА, состоялась в городе Равалпинди, провинция Пенджаб. Ее организатор – "Дифа э-Пакистан" (Совет защиты Пакистана) – призвал правительство страны собрать исламскую конференцию "для защиты Иерусалима от Израиля".В Индии фотографии палестинского посла, выступающего на одной сцене с разыскиваемым террористом, предсказуемо породили волну негодования. Индийцы называют это "пощечиной", так как на недавнем саммите Генассамблеи ООН они проголосовали против признания Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей.В министерстве иностранных дел Индии заявили, что очень серьезно относятся к этому вопросу и обсуждают его с послом ПА в Нью-Дели.