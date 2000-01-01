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Палестинский посол - на сцене с международным террористом 30.12 12:15   MIGnews.com

Палестинский посол - на сцене с международным террористом

Индийское правительство направило в ПА ноту протеста в связи с тем фактом, что палестинский посол в Пакистане Валид Абу Али выступил с речью на митинге и был сфотографирован на сцене с лидером террористической организации "Лашкаре-Тайба" Мухаммадом Хафизом Саидом.

Саид является вдохновителем и архитектором серии терактов в Мумбаи в 2008 году, в результате которых в целом погибли 160 человек, участником серии терактов в этом же городе двумя годами ранее, когда погибли более 200 человек, и обстрела индийского парламента, жертвами которого стали 14 человек.

Демонстрация, на которой он выступал вместе с послом ПА, состоялась в городе Равалпинди, провинция Пенджаб. Ее организатор – "Дифа э-Пакистан" (Совет защиты Пакистана) – призвал правительство страны собрать исламскую конференцию "для защиты Иерусалима от Израиля".

В Индии фотографии палестинского посла, выступающего на одной сцене с разыскиваемым террористом, предсказуемо породили волну негодования. Индийцы называют это "пощечиной", так как на недавнем саммите Генассамблеи ООН они проголосовали против признания Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей.

В министерстве иностранных дел Индии заявили, что очень серьезно относятся к этому вопросу и обсуждают его с послом ПА в Нью-Дели.
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