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Скончался араб, раненный в столкновениях с ЦАХАЛом | Фото: Israel Defense Forces/Flickr30.12 13:56   MIGnews.com

Скончался араб, раненный в столкновениях с ЦАХАЛом

Министерство здравоохранения ПА сообщает о смерти палестинца Джамаля Муслих из лагеря беженцев Аль-Бурейдж. Накануне он получил огнестрельное ранение в живот во время подстрекательских демонстраций на границе с Израилем. В субботу он скончался в больнице Аль-Акса от полученных ранений.

"Погиб 22-летний палестинец, получивший ранение вчера в столкновениях между палестинцами и израильской армией в районе аль-Бурейдж на восточных границах анклава", — сообщил представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра, отметив, что в больницу Муслиха доставили в тяжелом состоянии.

Таким образом, он стал уже 11-ым палестинским арабом, погибшим в ходе столкновений с ЦАХАЛом.

Аль-Кудра сообщает, что в больницах Газы находятся еще четыре палестинца с тяжелыми ранениями.
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