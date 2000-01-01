31.01 09:56 MIGnews.com

ПА подаст в суд на Трампа

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ПА намерена обратиться в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, подав иск против мирного плана президента США Дональда Трампа, а также против признания Иерусалима столицей Израиля.Об этом в среду, 31 января в интервью турецкому изданию заявил секретарь Исполнительного комитета "Организации освобождения Палестины", Саиб Арикат, передает Arutz Sheva.По его словам, политика Вашингтона противоречит решениям международных институтов, которые рассматривают Восточный Иерусалим, как "оккупированную Израилем территорию".Арикат подчеркнул, что ПА намерена вновь обратится к Совету Безопасности ООН с просьбой признать "Палестину" полноправным государством-членом этого международного объединения."Соединенные Штаты стремятся убрать Иерусалим со стола переговоров, удушить БАПОР, уменьшив финансовую помощь организации, оставить ЦАХАЛ в долине реки Иордан, а также – поселенные блоки без изменений, и позволить Израилю контролировать воздушное пространство и порты", - отметил он в интервью турецким журналистам."По мнению американцев, только на этих условиях палестинское государство будет признано, и его столица будет находиться в одном из пригородов Иерусалима", - сказал Арикат.Однако он добавил, что ни одно из этих условий категорически неприемлемо для палестинцев, и что именно это и есть суть иска.