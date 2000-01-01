31.07 10:38 MIGnews.com

"Израиль подложил по аль-Аксу химические вещества"

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Заместитель руководителя Исламского движения, Камаль-аль-Хатиб заявил, что Израиль распылил опасные химические вещества в стенах мечети Аль-Акса в Иерусалиме в те дни, когда вход для верующих был закрыт.В интервью газете « Аль-Ризала» , которая принадлежит "ХАМАСу", Хатиб потребовал создать технический комитет для проверки всей площади мечети, чтобы выявить там следы израильской деятельности.Хатиб заявил, что Израиль будет нести ответственность за весь ущерб, нанесенный мечети Аль-Акса и ее окрестностям.Камаль-аль-Хатиб добавил, что "оккупация намерена добиться иудаизации Аль-Аксы, и работает, чтобы реализовывать эту цель и днем и ночью".По словам Хатиба "занятие мечети и ее закрытие в первые дни столкновений, было способом для реализации этого".Известно, что Хатиб является заместителем начальника Исламского движения Раэда Салаха, который отбывал тюремный срок за подстрекательство.Хатибу, как и Салаху было запрещено израильскими властями выезжать из страны, поскольку правоохранительные органы рассматривают возможность организации ими арабского насилия по отношению к евреям.