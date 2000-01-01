Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ПА: обмен территориями - только после признания Палестины 31.07 12:38   MIGnews.com

ПА: обмен территориями - только после признания Палестины

Набиль Шаат, высокопоставленный советник главы Палестинской автономии Абу Мазена, прояснил позицию ПА относительно возможного обмена территориями с Израилем.

Заявление Шаата - ответ на предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу об обмене Вади Ара на Гуш Эцион.

Шаат заявил: “На практике обмен территориями начнется после признания Палестинского государства в границах 1967 года, а не через обмен землями в Иерусалиме на другие территории в границах Зеленой черты”.

Шаат подчеркнул: “Главная идея - в том, что обмен не может превосходить 1,2% от общей площади территорий, и это будет отражено в ограниченном характере обмена вдоль границы, исходя из насущных нужд обеих сторон”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:02
Чарли Азария: служите в ЦАХАЛе
11:43
В Венесуэле в день выборов убили 11 человек
11:34
Путин запретил использовать в России VPN и Tor
11:08
Адвокат Азарии: возможно, мы прекратим процесс апелляций
10:50
Турецкие войска вошли в Сирию – СМИ
10:38
"Израиль подложил по аль-Аксу химические вещества"
10:06
Автофургон въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе
09:19
Отец убитого в Яффо араба: мой сын невиновен
08:33
Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле  
07:51
В Сирии погиб стрингер, сотрудничавший с RT
07:10
Угрозы закрыть продленки - неправильный и недостойный шаг
06:43
В Мево Хорон полностью сгорела синагога
05:37
Путин: 755 американским дипломатам придется покинуть РФ
03:28
Одинокие люди более счастливые
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus