31.07 12:38 MIGnews.com

ПА: обмен территориями - только после признания Палестины

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Набиль Шаат, высокопоставленный советник главы Палестинской автономии Абу Мазена, прояснил позицию ПА относительно возможного обмена территориями с Израилем.Заявление Шаата - ответ на предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу об обмене Вади Ара на Гуш Эцион.Шаат заявил: “На практике обмен территориями начнется после признания Палестинского государства в границах 1967 года, а не через обмен землями в Иерусалиме на другие территории в границах Зеленой черты”.Шаат подчеркнул: “Главная идея - в том, что обмен не может превосходить 1,2% от общей площади территорий, и это будет отражено в ограниченном характере обмена вдоль границы, исходя из насущных нужд обеих сторон”.