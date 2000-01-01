ПА: обмен территориями - только после признания Палестины
Набиль Шаат, высокопоставленный советник главы Палестинской автономии Абу Мазена, прояснил позицию ПА относительно возможного обмена территориями с Израилем.
Заявление Шаата - ответ на предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу об обмене Вади Ара на Гуш Эцион.
Шаат заявил: “На практике обмен территориями начнется после признания Палестинского государства в границах 1967 года, а не через обмен землями в Иерусалиме на другие территории в границах Зеленой черты”.
Шаат подчеркнул: “Главная идея - в том, что обмен не может превосходить 1,2% от общей площади территорий, и это будет отражено в ограниченном характере обмена вдоль границы, исходя из насущных нужд обеих сторон”.