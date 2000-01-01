Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ПА выделит `героям` Восточного Иерусалима 20 млн. долларов 31.07 13:43   MIGnews.com

ПА выделит "героям" Восточного Иерусалима 20 млн. долларов

Палестинская национальная администрация выделила около 20 млн. долларов для поддержки палестинцев из Восточного Иерусалима в связи с массовыми протестами против мер безопасности Израиля на Храмовой Горе.

По данным второго канала израильского ТВ, 500 "стражей мечети Аль-Акса" получат премию в размере 1000 долларов от ПА.

Около 15 млн. долларов будет направлено на содержание и ремонт домов в Восточном Иерусалиме. Также известно, что все владельцы малого бизнеса в Старом Городе получат грант в размере 1000 долларов в течение следующих трех месяцев.

Средства будут выделены на учебу в университете, на погашение коммунальных долгов. Будет оказана финансовая помощь частным предприятиям, а жителям Старого Города будут предоставлены субсидии на электроэнергию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:06
Солдат Эгоз своей смертью спас пять израильтян
13:39
Адвокат Азарии: жирный командующий - не пример в службе
12:55
Скончалась известная актриса Жанна Моро
12:38
ПА: обмен территориями - только после признания Палестины
12:02
Чарли Азария: служите в ЦАХАЛе
11:43
В Венесуэле в день выборов убили 11 человек
11:34
Путин запретил использовать в России VPN и Tor
11:08
Адвокат Азарии: возможно, мы прекратим процесс апелляций
10:50
Турецкие войска вошли в Сирию – СМИ
10:38
"Израиль подложил по аль-Аксу химические вещества"
10:06
Автофургон въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе
09:19
Отец убитого в Яффо араба: мой сын невиновен
08:33
Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле  
07:51
В Сирии погиб стрингер, сотрудничавший с RT
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus