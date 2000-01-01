31.07 13:43 MIGnews.com

ПА выделит "героям" Восточного Иерусалима 20 млн. долларов

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Палестинская национальная администрация выделила около 20 млн. долларов для поддержки палестинцев из Восточного Иерусалима в связи с массовыми протестами против мер безопасности Израиля на Храмовой Горе.По данным второго канала израильского ТВ, 500 "стражей мечети Аль-Акса" получат премию в размере 1000 долларов от ПА.Около 15 млн. долларов будет направлено на содержание и ремонт домов в Восточном Иерусалиме. Также известно, что все владельцы малого бизнеса в Старом Городе получат грант в размере 1000 долларов в течение следующих трех месяцев.Средства будут выделены на учебу в университете, на погашение коммунальных долгов. Будет оказана финансовая помощь частным предприятиям, а жителям Старого Города будут предоставлены субсидии на электроэнергию.