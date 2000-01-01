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Задержаны 33 поджигателя беспорядков в Иерусалиме 31.07 14:41   MIGnews.com

Задержаны 33 поджигателя беспорядков в Иерусалиме

Израильская полиция арестовала 33 подстрекателей и активных участников беспорядков в Восточном Иерусалиме на прошлой неделе.

Десятки офицеров полиции и МАГАВа провели рейды в Бейт-Ханина, Вади Джоз, Исауйия и Старом Городе.

Арестованы 33 подозреваемых, в том числе, 7 несовершеннолетних в возрасте 13-17 лет.

Полиция заявила: “Мы предпримем жесткие и бескомпромиссные шаги против любых лиц, принимающих активное участие в беспорядках, подстрекательстве и попытках причинить вред силам безопасности и гражданскому населению”.
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